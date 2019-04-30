İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kilis’in Polateli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı.

Kilis'in Polateli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Polateli ilçesine bağlı Kızılgöl köyünde İsmail Pekmezci (49) yönetimindeki 27 E 7604 plakalı traktör arazinin eğimli olması nedeniyle devrildi. Kazada traktör sürücüsü İsmail Pekmezci ile traktörde yolcu olarak bulunan Musa Yılmaz ağır yaralandı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralıdan traktör sürücüsü İsmail Pekmezci, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Musa Yılmaz'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.