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Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Delifakıkaradut köyünde, M.Y. yönetimindeki 79 AAG 892 plakalı Tümosan marka traktör seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yolun sağına doğru takla atarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü M.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde yolcu olarak bulunan B.Y. ise yaralandı. Kazada yaralanan B.Y. ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

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