Traktör devrildi: 1 ölü

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Aşağıkalecik köyünde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Dönmez yönetimindeki 66 AD 311 plakalı traktör Musabeyli ilçesi Aşağıkalecik köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Dönmez bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.