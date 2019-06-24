İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktör devrildi: 1 ölü

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Aşağıkalecik köyünde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Aşağıkalecik köyünde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Dönmez yönetimindeki 66 AD 311 plakalı traktör Musabeyli ilçesi Aşağıkalecik köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Dönmez bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.