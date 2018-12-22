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TSK'dan son yılların en büyük sevkıyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından son yılların tek seferde yapılan en büyük askeri sevkıyatı Kilis’e yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından son yılların tek seferde yapılan en büyük askeri sevkıyatı Kilis'e yapıldı.


Hatay'dan yola çıkan çok sayıda askeri malzeme taşıyan araç ve komando birlikleri, Kilis üzerinden Elbeyli ilçesindeki üst bölgesine gitti. 100'e yakın askeri aracın bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi. Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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