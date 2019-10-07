TÜBİTAK 4004 etkinliği

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, TÜBİTAK 4004 ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.
Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yazılıp yürütülen TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları içerikli "Kilis'te DO-Mİ-NO" projesinin atölye çalışmaları İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından ziyaret edildi. Bütün atölyeleri ilgiyle ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Akkurt, yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek, “ İlimize böyle özgün bir projenin kazandırılmasında emeği geçen bütün öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyor, benzer çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.