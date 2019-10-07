TÜBİTAK 4004 etkinliği

Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yazılıp yürütülen TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları içerikli "Kilis'te DO-Mİ-NO" projesinin atölye çalışmaları İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından ziyaret edildi. Bütün atölyeleri ilgiyle ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Akkurt, yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek, “ İlimize böyle özgün bir projenin kazandırılmasında emeği geçen bütün öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyor, benzer çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.