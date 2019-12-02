TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Kilis'te, Şehit Sakıp İmam Hatip Ortaokulu tarafından revize edilerek yeniden uygulanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Matematik Öğretmeni Ayşenur Akkaya'nın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı serginin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile beraberindeki okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile okul müdürleri ile birlikte TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarındaki stantları tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi almışlardır.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.