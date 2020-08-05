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Tuğgeneral Cihanoğlu Edirne'ye atandı

Kilis 1’inci Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne’de bulunan 54’üncü Mekanize Piyade Tugayı Komutanı olarak atandı.

Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne'de bulunan 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı Komutanı olarak atandı.


Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile birlikte Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti . Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname Edirne'de konuşulu bulunan 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı Komutanı olarak atandı.

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