Tuğlu Hamamı Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı

Restorasyon işlemleri biten tarihi Tuğlu Hamamı Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın girişimleriyle Kilis'teki gençlerimizin aktif bir şekilde ders çalışabilecekleri, güzel sanatlar ve satranç gibi kurslara katılabileceği, gençlik merkezi olarak hizmete bugün itibariyle başladı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Pakistan Baitussalam Derneği Başkanı Mr. Mavlana Abdul Şattar ile kurdele kesimiyle açılış yapıldı. Açılışı yapılan kurs merkezinde gençlerimiz için çeşitli kurslar açılarak gençlerimizin bilinçlenmesi noktasında çalışmalar yapılacak. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara yaptığı açıklamada, "Yeni açılacak gençlik merkezimiz, gençlerimizin eğitimine katkı sunacaktır. Sosyal yaşamlarına renk katacağını ve hayatlarını hareketlendireceğini kaydetti. Burada derslikler, kütüphane, dinlence alanlarıyla beraber fiziken, sosyal ve zihinsel olarak gelişmelerine katkıda bulunacak tüm donatılar yer alıyor. Biz bu çalışmalarla gençlerimizin kahvehanelerden, kafeteryalardan uzaklaşıp, kendilerini geliştirebileceği bu tür tesislere yönelmeleri için çalışıyoruz" diye konuştu.