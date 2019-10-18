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Tümgeneral Koç'dan Vali Soytürk'e ziyaret

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.


Denetleme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeedin Cavlak ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Vali Soytürk, Tümgeneral Koç'u kapıya kadar uğurladı.

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