Turan Topluluğundan Rektör Karacoşkun'a ziyaret

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret erek çalışmaları hakkında bilgilendirdiler.

7 Aralık Üniversitesinde bulunan öğrenci toplulukları, bir çok sosyal projelere imza atarken, “Turan Topluluğu” öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek, yaptıkları ve bu eğitim dönemindeki yapacakları projeler hakkında bilgi verdiler.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “Turan Topluluğu” öğrencilerine çalışmaları ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.