İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgut Özal Caddesinin asfaltına başlandı

Kilis’te belediye tarafından Turgut Özal Caddesinin asfaltına başlandı.

Kilis'te belediye tarafından Turgut Özal Caddesinin asfaltına başlandı.


Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, ilk önce Turgut Özal Caddesinin batısındaki yolda yürütülen dolgu ve tesviye çalışmalarının tamamladıktan sonra asfalt yapmaya başladıklarını ifade ederek, " Yeni beşevler semti ile Belediye hizmet binasını birbirine bağlayan yolumuza gerekli düzenlemeleri daha önce yaptık. Yavuz Sultan Selim Caddesinin devamı niteliğindeki yolumuz ile birlikte asfalt kaplama çalışmalarına başladık. Belediye binamızdan bağlantılı yol Turgut Özal Caddesi ile birlikte asfaltlanıyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.