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Türk doktorlardan Suriye'ye sağlık desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ile birlikte Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Azez kent kırsalında bulunan Rahma, Yazıbağ ve El İva dağınık çadır sağlık taraması yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ile birlikte Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kent kırsalında bulunan Rahma, Yazıbağ ve El İva dağınık çadır sağlık taraması yaptı.


Türkiye'den gelen gönüllü doktorlar, Suriye'de çadır kamplarında yaşam mücadelesi veren hastaları ziyaret edip muayene ettiler. Yapılan sağlık faaliyetleri hakkında açıklama yapan Konya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mehmet Sadrettin Özerdem, “Giderken şartların kötü olduğunu tahmin edebiliyorduk ama bu kadar acı bir tablo ile karşılaşacağımızı beklemiyorduk" dedi.


Binlerce yetim çocuk, kimsesiz yaşlı ve hasta insanlar STK'lardan gelen yardımlarla zor şartlarda yaşamaya çalıştıklarını ifade eden Dr. Özerdem, “Ülkemizin yanı başında yaşanan bu acıyı halkımıza aktarabilmek ve kışı iptidai çadırlarda geçirmek zorunda olan bu insanlara yardım edebilmek, onlarla birlikte insanlığımızı da kurtaracaktır diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.


Türkiye'den gelen tüm STK'lara gönülden teşekkür ettiğini söyleyen Özerdem, “Onların desteği ile hayata tutunan mazlum insanların duası eminiz ki yerini bulacaktır. Kadirşinas milletimizin de orada yaşanan acıya duyarsız kalmayıp desteğe devam edeceğinden kuşkumuz yoktur. Orada gerçekten büyük bir dram var” diye konuştu.


Tespit edilen ve muayenesi gerçekleştirilen hastalara reçeteler yazılıp, İHH'nın ücretsiz ilaç dağıtımını gerçekleştiren eczanesinden ilaçlar tedarik edildi.

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