“Türk Edebiyatında Çanakkale” Konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda Dil ve Edebiyat Öğrenci Topluluğu'nun girişimleriyle “Türk Edebiyatında Çanakkale” konulu bir konferans düzenlendi.

Konferansa çok sayıda akademisyen katılırken Türk Muharebe Tarihi'ne altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi'nin konu edildi. Konferansın konuşmacısı Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. M. Fatih Kanter'di. Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa bir film gösteriminin ardından Doç. Dr. Kanter, konuşmasına Yahya Çavuş, Seyit ve Nezahat Onbaşılar ve Mustafa Kemal'in şanlı zaferlerinin yazar ve şairlerce yazılmasının ve nesilden nesile aktarılarak yüz yıllar sonra bile anılmasının zorluğu ve önemini vurgulayarak başladı.

Kanter, kendilik değerleri saldırıya uğrayan toplumların varlık mücâdelelerinin edebî eserlerle bilinç düzeyine çıkabildiğini belirttiği konuşmasında aralarında A.Canip Yöntem, H.Süha Gezgin, M.Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin ve Hamdullah Suphi Tanrıöver'in de bulunduğu 30 edebiyatçının, Harbiye Nezareti'nce varlık mücadelenin Çanakkale Zaferi'ni destanlaştırmaları için Çanakkale'ye gerçekleştirdikleri seferden ve akabinde topluca yayınladıkları Hitabe-i Şükran mektubu, bireysel çalışmalara örnek olarak da Tanrıöver'nin “Gördüklerimiz” yazısı, Seyfettin'in “Bir Çocuk Aleko” hikayesi, Yurdakul'un “Orduya Selam” şiiri gibi ürünlerden bahsetti. Çanakkale Zaferi'yle ilgili geniş bir yazın külliyatının oluşturulması gerektiğinin altını çizen Doç Dr. Kanter, bu konuda yapılabilecekler üzerine tavsiye ve fikirlerini paylaşarak katılımcıları bilgilendirdi.