Türk öğretim üyeleri Avrupa'daki doktora sınav jürilerinde yer aldı

7 Aralık Üniversitesi öğretim üyelerinden Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Porto Üniversitesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Tayland'lı doktora öğrencisi Decha Kumla'nın sınav jürisinde görev aldı. Prof. Dr. Anake Kıjjoa danışmanlığında yürütülen ve “Bioactive Secondary Metabolites from Marine-Derived Fungi Collected from Thai Waters” başlığını taşıyan tez, doğal ürünler hakkında olduğu bildirildi. Mantarlardan saflaştırılan doğal bileşiklerin güçlü antibakteriyel özelliğe sahip olduğu ve ilaç sanayisi açısından önem taşıdığı tez kapsamında belirlendi.

Tezin yürütüldüğü Porto Üniversitesi dünya üniversiteler sıralamasında ilk 300, Avrupa üniversiteleri arasında ilk 100 üniversite arasında yer alıyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Porto Üniversitesi arasında Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un imzaladığı iş birliği antlaşması (MOU) ve ERASMUS+ değişim protokolü bulunuyor.