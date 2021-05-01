“Türk Tarih Tezi ve Medeniyet Kavramı” konulu e-konferans

7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen “Tarih Konuşmaları” adlı program münasebetiyle “Türk Tarih Tezi ve Medeniyet Kavramı” adlı e-konferans, Tarih Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Pamuk'un yönlendiriciliği ve Ege Üniversitesi Türk Tarihi Enstitüsü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Osman Karatay'ın katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Konuşmasına e-konferansa katılım sağlayanları selamlayarak başlayan Karatay, “Türk Tarih Tezi ve Medeniyet Kavramı” başlıklı sunumunu geçmişten günümüze detaylı bilgiler vererek ve karşılaştırmalar yaparak gerçekleştirdi. Mustafa Kemal Atatürk döneminde sistemli bir şekilde çalışmalara girişildiğine vurgu yapan Karatay, çalışmaların daha sonraki dönemlerde aksaklıklar sebebiyle tam anlamıyla amacına ulaşamadığına değindi. Bu dönemdeki çalışmalara “Türk Tarih Tezi” demek yerine “Türklerin ilk resmî yazma gayreti” demeyi tercih ettiğini sözlerine ekledi. Karatay, özellikle Zeki Velidi Togan'ın bu konuda en donanımlı bilim insanı olduğunu vurgulayarak, Türk tarih tezinin neden, hangi teze karşı ve neye göre ortaya çıktığından bahsetti.

E-konferans, teşekkür konuşması ve soru-cevap bölümü ile sona erdi.