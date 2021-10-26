Türk ve İspanyol üniversiteleri iş birliği yapacak

Söz konusu toplantıya Üniversiteyi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Alicante Üniversitesini temsilen de Prof. Dr. Luis F. Bernabé katıldı. Her iki taraf ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Diğer yandan İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Halil Aldemir ile Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kınağ Alicante Üniversitesi İslam ve Arap Araştırmaları bölümünde (The University of Alicante Department of Arabic and Islamic Studies) dersler verdi.