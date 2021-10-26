İhlas Haber Ajansı

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Türk ve İspanyol üniversiteleri iş birliği yapacak

Erasmus+ Öğretim Elemanı Değişim Programı çerçevesinde Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile İspanya Alicante Üniversitesi arasında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.


Söz konusu toplantıya Üniversiteyi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Alicante Üniversitesini temsilen de Prof. Dr. Luis F. Bernabé katıldı. Her iki taraf ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Diğer yandan İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Halil Aldemir ile Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kınağ Alicante Üniversitesi İslam ve Arap Araştırmaları bölümünde (The University of Alicante Department of Arabic and Islamic Studies) dersler verdi.

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