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Türk ve Suriyeli ailelere okul ve aile eğitimi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde geçici koruma statüsüne sahip yabancılar ile Türklere "Okul Aile İlişkileri, Evde Öğrenme ve Evde Kitap Okuma" konulu eğitim verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde geçici koruma statüsüne sahip yabancılar ile Türklere "Okul Aile İlişkileri, Evde Öğrenme ve Evde Kitap Okuma" konulu eğitim verildi.


Sosyal Hizmet Merkezi hizmetlerinden faydalanan Türk ve Suriyeli ailelere Aile Eğitim Programı kapsamında Okul ve Aile modülü içerisinde yer alan "Okul Aile İlişkileri, Evde Öğrenme ve Evde Kitap Okuma" konulu eğitim verildi. Ayrıca yeni eğitim ve öğretim yılında çocukların teknolojiyi nasıl ve ne amaçla kullanacakları gibi konuları içeren "Teknoloji Bağımlılığı" eğitimi verildi.

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