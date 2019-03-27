Türk ve Suriyeli ortaokul öğrencilerine üniversite tanıtıldı

Kilis Belediyesi tarafından yürütülen ve UNICEF tarafından desteklenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin paydaş olduğu proje kapsamında, Türk ve Suriyeli ortaokul öğrencilerine yönelik üniversite tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kilis Abdurrahman İyigün Ortaokulu'ndan rehber öğretmen Ufuk Mut ve özel eğitim öğretmeni Nahide Özdemir eşliğinde Türk ve Suriyeli 40 öğrenci katıldı. Misafir bir bilgiler verildi. Öğrenciler, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'nden gönüllü öğrencilerin eşliğinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü atölyelerini ziyaret ettiler.

Üniversitenin merkez kütüphanesinde, kütüphane imkanları hakkında bilgi aldıktan sonra öğrencilere üniversitemizin spor salonu ve müzik odası tanıtıldı ve burada kısa bir gitar dinletisi sunuldu. Uygulama oteli restoranındaki yemeğin ardından 15 Temmuz Şehirler Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çekildi.

Etkinlik, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'nin ziyaret edilmesiyle devam etti. Misafir öğrenciler burada sınıfları gezerek çeşitli derslere katıldılar. Öğretim elemanlarından ve öğretmen adaylarından üniversite ve bölümler hakkında bilgi aldılar.

Öğrenciler son olarak Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından sergilenen tiyatro gösterisini izledi. Tiyatro etkinliğinden sonra fakülte önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.