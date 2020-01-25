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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Vali Soytürk ile buluştu

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.


Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası için Kilis'e gelen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Remzi Arkaltı ile birlikte Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.


Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası hakkında Vali Recep Soytürk'ü bilgilendirdi. Vali Soytürk, Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasının Kilis'te yapılmasının önemli olduğunu, desteklerinden ötürü Türkiye Judo Federasyonuna teşekkürlerini iletti.

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