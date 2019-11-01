Türkiye Judo Federasyonundan Rektör Karacoşkun'a ziyaret

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz beraberinde Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Osman Gökcül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Taşkın, BESYO Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Doç. Dr. Önder Karakoç; Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen kısa sohbetin sonunda Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, desteklerinden dolayı Rektör Karacoşkun'a teşekkür ederek hediye takdim etti.