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Türkiye Judo Federasyonundan Rektör Karacoşkun'a ziyaret

Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.


Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz beraberinde Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Osman Gökcül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Taşkın, BESYO Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Doç. Dr. Önder Karakoç; Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.


Gerçekleştirilen kısa sohbetin sonunda Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, desteklerinden dolayı Rektör Karacoşkun'a teşekkür ederek hediye takdim etti.

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