Türkiye'den doğan gökkuşağı Suriye'ye uzandı

Suriye sınırındaki Kilis'ten doğan gökkuşağı Suriye'ye uzandı.

Kilis'te sağanak yağışın ardından güneş kısa süreliğine yüzünü gösterdi. Yağmurun ardından çıkan güneş ile birlikte Türkiye'den Suriye'ye uzanan bir gökkuşağı belirginleşti. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'ten doğan ve Suriye'ye uzanan gökkuşağı, iki ülke arasında renkli bir köprü görüntüsü oluşturdu. Seyrine doyum olmayan bu güzelliği vatandaşlar yaklaşık 30 dakika kadar izleme fırsatı buldu