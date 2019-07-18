Türkiye'nin yüksek öğretimi masaya yatırıldı

Türkiye'deki yüksek öğretim konusu Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prf. dr. M.A. YEKTA Saraç başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıya Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da katıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi” konulu toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ile Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi'nin uygulandığı ilk sekiz ve yeni seçilen sekiz üniversite rektörünün yanı sıra aralarında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bazı bölge üniversitelerin rektörleri de katıldı. Toplantıda, YÖK'ün Türkiye'nin genç nüfusun eğitiminde yeni hedef olarak belirlediği “dijital dönüşüm ve okuryazarlık” konuları ile YÖK'ün geleceğin meslekleri alanında yaptığı çalışmalar ve açılan yeni lisans, lisansüstü programları ve üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolleri gibi konular üzerinde duruldu.

Yükseköğretimin dönüşümü ve geleceği hakkında önemli bilgi paylaşımlarının yapıldığı programın sonrasında ise YÖK Başkanı Saraç başkanlığında, “Bölge Üniversiteleri Rektörleri Toplantısı” gerçekleştirildi.