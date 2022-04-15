Türkiye'ye 3'uncüsü olan Halk oyunları ekibi ödüllendirildi

Kilis Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında Yıldızlar Kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olması nedeniyle ödüllendirildi.

Kilis ve bölgesinde birinci olarak, Türkiye finallerine katılan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kastamonu'da yapılan, Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında Yıldızlar Kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Kilis Kent konseyi tarafından Halk oyunları ekipleri ödüllendirildi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, protokol üyeleri önünde bir gösteri sundu. Kilis Kent Konseyi Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, Oyunları Türkiye Şampiyonasında Yıldızlar Kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olmaları ve çocuklara teşvik etmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Bu çocuklar bizim geleceğimiz, inşallah yarımşar da daha iyi bir dereceler alacakladır. Onun için Kent konseyi olarak desteklemek ve yanlarında olmak istiyoruz” dedi.

Etkinliğe Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile diğer yetkililer katıldı.