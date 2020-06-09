Türkiye'ye getirilmek istenen uyuşturucu madde sınırda yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye getirilmek istenen 400 adet uyuşturucu hap sınır devriyeleri tarafından yakalandı.

1'inci Hudut Alayı Sorumluluk bölgesinde, kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye getirilmek istenen 400 adet uyuşturucu hap sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu haplar imha edilmek üzere İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Uyuşturucu hapları Suriye'den Türkiye'ye kimin getirildiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.