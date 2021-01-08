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Türkiye'ye kaçak yoldan sokulmaya çalışan altın ve gümüş ele geçirildi

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı’nda, Suriye’den Türkiye’ye 4 kilo 600 gam gümüş yüzük, bileklik kolye , 33 gram altın yüzük , 1 adet hassas terazi ve 616 gram mücevherde kullanılan kıymetli taş ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, Suriye'den Türkiye'ye 4 kilo 600 gam gümüş yüzük, bileklik kolye , 33 gram altın yüzük , 1 adet hassas terazi ve 616 gram mücevherde kullanılan kıymetli taş ele geçirildi.


Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir kişinin eşyalarında yapılan kontrollerde kıyafetleri arasına gizlenmiş vaziyette 4 kilo 600 gam gümüş yüzük, bileklik kolye , 33 gram altın yüzük , 1 adet hassas terazi ve 616 gram mücevherde kullanılan kıymetli taş ele geçirildi. İkinci operasyonda ise dondurulmuş tavuk eşyayı taşıyan kamyon cinsi araçta güvenlik mühürünün fek edilmesi üzerine kamyonda yapılan sayım ve tespitte piliç bonfile beyan edilen 7 bin kilo eşya yerine tavuk derisi ve tavuk yağı olan kıymeti düşük eşya olduğu tespit edildi. 2 ayrı olayla ilgili olarak 2 kişi hakkında işlem yapılarak, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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