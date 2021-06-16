Türkülere konu olan ‘Kuru Kastel' restore edilecek

Kilis'in kültüründe önemli bir yere sahip olan, ismine türküler yazılan Kuru Kastel (Kuru Çeşme), bakımsızlık nedeniyle harabeye dönmesi üzerine Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan,kastel ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Kuru Kastel, 2012 yılında Kilis Belediyesi tarafından bakım ve restorasyon çalışmaları tamamlanarak halkın hizmetine sunulmasından sonra bakımsız kalan Kuru Kastel yeniden ele alınacak.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, “Hepimizin dilinde yaşayan kuru kastel'e çok güzel bir park kazandırıp, çeşmesini restore edeceğiz. Çocuklar parkta neşeyle oynayacak, aileleri spor yapıp keyifli vakit geçirebilecek” dedi.

Kilis'te Kuru Kastel ismi geçtiğinde yöreye özgü olan ve birçok ünlü şarkıcının seslendirdiği “Kuru Kastel Akmıyor, Hah Hah Ha Nanay, Yar Yüzüme Bakmıyor, Hah Hah Ha Nanay” türküsüne ismini veren Kuru Kastel'in kısa süre içerisinde restorasyon ile çevresine modern bir park yapılacak olması vatandaşlar tarafından sevinç ile karşılandı.