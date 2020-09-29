Ulusal psikolojik danışmanlar haftası etkinliği

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Kilis İl Temsilcisi Mecit Bahadır Koşar ile yönetim kurulu üyeleri Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Ulusal Psikolojik Danışmanlar Haftası kapsamında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Kilis İl Temsilcisi Mecit Bahadır Koşar ile yönetim kurulu üyeleri, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Vali Soytürk'e Koşar, deneklerinin faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi paylaşımında bulunuldu.