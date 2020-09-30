Ulusal Psikolojik Danışmanlar haftası etkinliği

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler.

Kilis il Temsilcisi Mecit Bahadır Koşar beraberinde yönetim kurulu üyelesi7 Aralık Üniversitesi PDR Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Yıldız Burcu Doğan, Psk. Dan. Emrullah Abay ve Uzm. Psk. Esra Ceştan, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi. Ulusal Psikolojik Danışmanlar Haftası kapsamında 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar günü ve haftasını kutlayan Rektör Karacoşkun, psikolojik danışmanlığın ve ruh sağlığı hizmetlerinin işin ehli kişilere teslim edilmesinin önemini vurguladı.

Dernek faaliyetleri hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı görüşmede, Covid-19 pandemi sürecinde birlikte yapılabilecek çalışmalar konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.