7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KODAM) tarafından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Efe'nin yönlendiriciliği ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Haydar Karaman'ın konuşmacı olduğu “Uluslararası Göçmen Hukuku ve İlgili Kavramlar” başlıklı e-konferans gerçekleştirildi.

Karaman, göçmenler hakkında uluslararası düzeyde takrir edilen hukuki düzenlemelerden bahsederek konuşmasına başladı. Karaman, Bu konuda mülteciler hakkında yapılan 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin ele aldığı konu gereği bir ilk olduğunu, fakat değişen zaman ve şartlardan dolayı mülteciler için büyük çapta bir statü ortaya koyamadığını ifade etti.

“Mültecilik”, “geçici sığınma” ve “göçmen” kavramlarının hukuki anlamda tanımlarını açıklayan Karaman, bunlar arasındaki temel farklılıklara işaret etti. Maddi veya manevi yönde kendisini tehdit altında hisseden kişinin “sığınmacı”, belli bir süre için kabul edilen ve tabiri caizse misafir edilen yabancı ülke vatandaşlarının ise “geçici koruma” altında olduklarını vurguladı. Bu bağlamda Türkiye'nin de tarihi süreç içerisinde göç ve göçmenlere dair önemli bir tecrübesinin olduğunu ifade eden Karaman, 2011 yılından itibaren ülkemize gelmeye başlayan Suriyeli sığınmacıların yasal düzenlemeler ile birlikte elde ettikleri statüler hakkında önemli bilgiler aktardı. Karaman, Buna ek olarak Türkiye bahsinde, ülkemizin “göç” ve “göçmen” kavramlarına yaklaşımı ve takip ettiği siyasi ve hukuki düzenlemeler ile ilgili tanımlayıcı bilgiler de verildi.

E-konferans, soru-cevap kısmından ardından sona erdi.