UNICEF Türkiye Direktörü Dominicis'in Kilis temasları

Belediye Başkanı Hüseyin Erkmen ile bir araya UNICEF Türkiye Direktörü Regina De Dominicis, ve beraberindeki heyet projeleri ele aldılar. Birden fazla UNICEF ile Kilis Belediyesi arasında ortaklaşa proje yürütülüyor. Başkan Yardımcısı Erkmen, “UNICEF Türkiye Direktörü Regina De Dominicis ve beraberindeki heyet belediyemizi ziyaret ettiğini ifade ederek, "Ziyaret sırasında Dominicis, belediyemizin yürüttüğü projenin örnek bir proje olduğu ve başka projelerde de bizlerle beraber olmaktan mutlu oldular” dedi.