Üniversite adaylarına profesyonel danışmanlık ve rehberlik hizmeti

İl Milli Eğitim Müdürü Akkurt, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezinin koordinesinde kurulan Üniversite Tercih Danışma Büroları 23-29 Temmuz 2019 tarihlerinde öğrencilerimize profesyonel danışmanlık ve rehberlik hizmeti verileceğini ifade ederek, “Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Halk Eğitim Merkezi ve tüm Liselerimizde oluşturulan Tercih Danışma Bürolarımız ilimizde tercih yapacak öğrencilerimize yardımcı olacaklar. Bürolar 09:00-15:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Rehberlik ve Araştırma Merkezinde oluşturulan tercih danışma bürosu hafta içi mesai saatlerinde ve ayrıca hafta içi 17:00-22:00 hafta sonu ise 09.00-15.00 saatleri arasında öğrencilerimize zorlu tercih sürecinde destek olmaya çalışacaktır. Bürolarımız, öğrenci ve velilerimize tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, başarı sıralamaları, taban puanlar, meslek tanıtımları, üniversite tanıtımları, üniversitelerin bulunduğu şehirlerin koşulları, bireyin ilgi, yetenek ve değerlerine en uygun mesleğin seçilmesi gibi noktalarda yardımcı olmaya çalışacaklardır. Üniversite ve meslek seçiminin insan yaşamı için ne kadar önemli bir karar olduğunun, seçilen mesleğin yıllarca sürdürüleceğinin ve bu yüzden dikkatle karar verilmesi gerektiğinin bilincinde olarak bürolarımız profesyonel bir çalışma izleyeceklerdir. Şimdiden tercihlerde bulunacak öğrenci ve velilerimize başarılar diler, tercihlerinin hayatlarında başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederiz” diye konuştu.