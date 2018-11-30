Üniversite çocuklarla şenlendi

7 Aralık Üniversitesi Karataş Kampüsünde bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, Yaşlı Bakımı Programı ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri Sosyal Duyarlılık dersi yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Yadigar Polat'ın koordinatörlüğünde “Yetim Gülerse Dünya Güler”, “Yetimler ile Hayvan ve Doğa Sevgisi” ve “Yetimlerle Sevgi Bağı” projelerini gerçekleştirdi. Gün boyu süren etkinliklerde “Yetim Gülerse Dünya Güler” projesi kapsamında, çocuklar ile oyunlar oynandı, yarışmalar yapıldı, eğlenceli vakit geçirildi. İkinci projede “Yetimler ile Hayvan ve Doğa Sevgisi” kapsamında çocuklara hayvan sevgisini ve hayvanları korumanın önemini aşılamak için hayvanlar için yem ve su kapları çocuklarla beraber hazırlandı. Son etkinlikte ise “Yetimlerle Sevgi Bağı” projesi ile çocuklara vatan, millet, bayrak ve doğa sevgisini aşılamak için şehitlerin adına kampüsüte ağaçlar dikildi.