Üniversite de 2019-2020 Akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, rektör yardımcıları, akademisyenler ve idari birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 15 Temmuz Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayan programın birinci bölümü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Rektörlük Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen programın ikinci bölümünde Rektörümüz Karacoşkun, üniversitenin sosyal imkanlarının zenginleştirilmesi, aktif doktora programlarının artması, uluslararası öğrenci sayıları hakkında bilgi vererek sözlerine başladı.

Üniversite de her geçen yıl sayısı artan akademik personeliyle akademik ve eğitsel faaliyetlerine daha güçlü bir şekilde devam ettiğini dile getiren Rektör Karacoşkun, yeni öğretim yılının tüm akademik personele ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Güzel Sanatlar Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Özgüç Acun Arslan ve Öğretim Görevlisi Ali Gündeşli'nin gerçekleştirdiği müzik dinletisi eşliğinde verilen kokteylin ardından program son buldu.