Üniversite de Erasmus bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı, Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Uluslararası İlişkiler Ofisinden Öğr. Gör. Yusuf Avar, Erasmus+ değişim programı hakkında bilgiler verdi.

Programların öğrencilere ve topluma kazanımları üzerinde duran Avar, Erasmus+ değişim programının başvuru şartlarını açıkladı. Avar, daha sonra Üniversitenin devam eden Erasmus+ online başvurularının 11 Mart'ta biteceğini vurguladı. Erasmus+'a hangi dönemlerde gidildiği, başvuru ve seçim süreci, hibe miktarları, ders denklikleri, pasaport, vize işlemleri ve konaklama gibi konular hakkında da bilgiler verdi.

Toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi.