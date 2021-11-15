Üniversite de İç kontrol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 2021 yılı ikinci dönemine ilişkin iç kontrol çalışmaları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde ve Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Kestane başkanlığında ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen toplantı ile değerlendirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi iç kontrol faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik akademik ve idari birimlerin iç kontrol web sayfalarının güncellenmesi yapılarak, 2022 yılı iç kontrol çalışmalarının yönü belirlenmiş ve yol haritası oluşturuldu.