Üniversite de Kalite Komisyonu toplantısı geniş katılımla yapıldı

Aralarında rektör yardımcıları ve kalite birim temsilcilerinin bulunduğu toplantının açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı ve 7 Aralık Üniversitesi Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek yaptı. Seyrek konuşmasında, üniversitelerin kalite düzeyini arttırmak amacıyla kalite komisyonları kurulduğunu ifade ederek, “Ar-Ge, eğitim, kurumsal yönetim süreçleri ve kalite politikaları gibi konularda çalışmalar yapmak, düzenli veri akışıyla oluşturulacak bilgi havuzundan elde edilecek bilgilerle rapor hazırlamak ve hazırlanan bu raporları Yükseköğretim Kalite Kurulu'na (YÖKAK) ulaştırmak amacıyla kurulduğunu belirtti. Seyrek, kurumlarda yapılan kalite çalışmalarının plan, uygulama, kontrol ve düzeltme sürecini kapsadığını söyleyerek, YÖKAK'ın belli zamanlarda kurumları ziyaret ederek raporlanan ve yapılan çalışmaları yerinde gözlemleyip kontrolünü sağlanacak” dedi. Daha sonra kürsüye gelen Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bektaş Tepe, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde kalite konusunda yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı. Tepe, üniversitenin öğrencilerine çağın gerektirdiği nitelik ve becerileri kazandırmaya yönelik, evrensel ve yerel değerlere dayalı bir eğitim verdiğini, bunu yaparken de öğrencilerin memnuniyetini kazanmayı hedeflediğini söyledi. Çağımızda sürekli gelişime ve yenilenmeye açık, teknolojik altyapıya sahip ve bilimsel eğitim anlayışının önemine dikkat çeken Bektaş Tepe, ancak bunu başaran kurumların başarıya ve yüksek kaliteye sahip olacağını vurguladı.

Tepe konuşmasında üniversiteyle ilgili istatistiki verileri değerlendirerek, oluşturulan kurumsal kalite politikası ve kurum içi değerlendirme raporuyla ilgili bilgileri de paylaştı. Bektaş Tepe, Kalite Komisyonu birim temsilcilerinin belli bir kalite standardına ulaşmak için veri akışını düzenli ve sistemli bir şekilde sağlamaları gerektiğini ve Kalite Kurulu'nun da bu veriler ışığında kurumları değerlendirdiğini ifade etti.