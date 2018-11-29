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Üniversite de Kurumlararası İş Birliğini Geliştirme Çalıştayı düzenlendi

Kilis’te, 7 Aralık Üniversitesinde “Kurumlar Arası İş Birliğini Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi.

Kilis'te, 7 Aralık Üniversitesinde “Kurumlar Arası İş Birliğini Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi.


Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Kilis Belediyesi'nin iş birliği ile düzenlenen, UNICEF tarafından desteklenen “Kurumlar Arası İş Birliğini Geliştirme Çalıştayı” Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını 7 Aralık Üniversitesi UNICEF Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Halil Uzun yaptı. Uzun, konuşmasında, Kilis 7 Aralık Üniversitesi yönetiminin, projelere verdiği önemden ve Kilis'te bulunan sığınmacılarla ilgili üniversitenin yaptığı etkinliklerden bahsetti. Çalıştaya, UNICEF Ankara ve Gaziantep Ofisi temsilcileri, Kilis Belediyesi, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü, GAP İdaresi, ÇATOM, Türk Kızılayı, Kilis Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik Merkezi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), CARE International ve Danish Refugee Council temsilcileri katıldı.


Çalıştayda, Suriyeli sığınmacıların sosyal, kültürel uyumları ve eğitim olanaklarının geliştirilmesi konularında Kilis'te bulunan kurum ve kuruluşların daha etkin iş birliği içinde olmaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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