Üniversite de Proje Yazma Eğitimi Verildi

7 Aralık Üniversitesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı ve Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programları kapsamında, yararlanıcıların kalkınma ajansı yönetim sisteminde proje yazma kabiliyetlerini arttırmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Kamu kurumları ile meslek odaları ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin katıldığı proje yazma eğitiminde alanında uzman kişiler tarafından proje değerlendirme, analiz, planlama aşaması, uygulama, finansman aşamaları gibi temel proje yazma kavramlarıyla ilgili bilgiler verildi.