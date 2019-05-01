Üniversite de Şenlik Başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Bahar Şenlikleri'nin ikinci günü de bol katılımlı etkinliklere sahne oldu.

İlk günü Rektörlük Konferans Salonu'ndaki Sınırda Sesler şiir programıyla renklenen Bahar Şenlikleri'nin ikinci günü de bol katılımlı etkinliklere sahne oldu.

Gün, 7 Aralık Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin organize ettiği ve renkli görüntüler sunan Uçurtma Şenliği'yle başladı. Öğle saatlerindeyse Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun'un eşi Şehri Karacoşkun ile Kilis Valisi Recep Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, 15 Temmuz Meydanı'ndaki yıl sonu sergisinin ve 7 Aralık Üniversitesi Dayanışma Derneği Kermesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Şenliklerin 2. günü Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun'un da dinleyicileri arasında bulunduğu, Rektörlük Konferans Salonu'nda Kilis Musıki Derneği'nin kıymetli sazende ve hanendelerin Şef Ökkeş Özköseler yönetiminde verdiği Türk Müziği konseriyle sona erdi.