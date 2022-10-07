Üniversite de uluslararası ilişkiler değerlendirmesi

Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi Değerlendirme Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir ve Uluslararası İlişkiler Ofisi personelinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin kuruluş yılı olan 2009 yılından bu yana yapılan faaliyetlerin detaylı bir sunumunun yapıldığı toplantıda, ofisin uluslararasılaşma alanında Üniversitenin başarısına katkısı ve gelecekte ne gibi faaliyetlere imza atacağı görüşüldü. Rektör Karacoşkun, toplantıya önerileriyle katkı sundu ve Erasmus+ Programı'nın Üniversite öğrencilerinin yurt dışında eğitim görmeleri bakımından oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Mevlana ve Farabi Programlarının da gündeme alındığı toplantının sonunda Rektör Karacoşkun, Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi personeline çalışmalarında başarılar diledi.