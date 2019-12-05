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Üniversite de "Üreme Sağlığı" paneli düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Üreme Sağlığı" paneli düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Üreme Sağlığı" paneli düzenlendi.


7 Aralık Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa koordine ettiği "Üreme Sağlığı" konulu panel düzenlendi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi. Panelde Kilis Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Hüseyin Kurt tarafından üreme sağlığı ile ilgili bilgilendirme yaptı.


Program sonunda öğrenciler, Op.Dr. Hüseyin Kurt'a soru sorarak yanıtlarını aldılar.

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