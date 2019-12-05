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Üniversite de“112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” etkinliği düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrencilere Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği" ekibi tarafından eğitim verildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrencilere Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği" ekibi tarafından eğitim verildi.


7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerine 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri haftası etkinliği olarak "Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği" ekibi tarafından eğitim verildi. İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Nesrin İpekçi'nin katıldığı eğitimde, öğrencilerin sahaya çıktıklarında hastayı taşımada kullanacakları ambulans ekipmanları faraş sedye, ana sedye, kombinasyon sedye, vakum sedye, pelvis kemeri ve ateller uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler de bu ekipmanlarla uygulama yapma olanağı buldu.

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