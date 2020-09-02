Üniversite ile Afrika Vakfıyla İş Birliği yapacak

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Afrikalı öğrencilerin eğitimi ile ilgili yapılabilecek iş birliği konularını görüşmek için Afrika Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Kurt ile bir araya geldi.

Görüşmede, Afrikalı öğrencilerin eğitim sebebiyle Türkiye'ye ve 7 Aralık Üniversitesine yönelmeleri, bu öğrencilerin kültürel ve sosyal açıdan adaptasyonu, olası sorunlarına çözüm önerileri ile kültürel uyum çalışmaları konusunda iş birliği ve bu doğrultuda yürütülecek ikili çalışmalar ele alındı.