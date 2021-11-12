Üniversite ile KİTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda imzalanan protokole Rektör Yardımcısi Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ile Kilis Sanayi Odası Meclis Başkanı Ökkaş Karcı ve Meclis Üyeleri de katıldı.

Rektör Karacoşkun, üniversitelerin misyonlarından birinin bulundukları şehirlerde kamu-sanayi iş birliği noktasında bir süreç oluşturmak ve eğitim desteği sağlayarak şehrin söz konusu iki dinamiği arasındaki ilişkileri güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, imzalanan protokol ile birlikte gerçekleştirilecek eğitimlerle Kilis gençlerinin ve kadınlarının önlerinin açılacağını vurgulayarak, verdiği destekler dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a teşekkür etti.

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı'nın imzaladığı protokol ile Üniversite ile Kilis Ticaret Odası tarafından düzenlenecek olan bilgisayar destekli tasarım ve 3D modelleme, girişimcilik, ticari İngilizce, dış ticaret ve benzeri kurslar için eğitimci desteği sağlayacak.

Protokol ile öğrencilerin staj yapacakları yerler konusunda Kilis Ticaret ve Sanayi Odası destek sağlayacak. Yine söz konusu protokol kapsamında iş birliği toplantıları ve ortak sosyal ve kültürel faaliyetler; başarılı sanayici ve iş insanları ile öğrencilerin bir araya gelebilmelerini sağlamak adına kariyer günleri düzenlenecek.