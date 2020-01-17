Üniversite ile Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği yapacak

Konuyla ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret eden Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu, bakanlık ve YÖK arasında imzalanan protokole ilişkin değerlendirmeler yapmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Kadıoğlu, iş birliği protokolüne göre bünyesinde Ziraat, Orman, Su Ürünleri ve Veterinerlik fakülteleri bulunan üniversiteler ile İl Tarım ve Orman Müdürlükleri arasında ortak çalışma yapılacağını, bahsi geçen fakülteleri tercih edecek olan öğrencilere bakanlık olarak burs vermeyi planladıklarını ifade etti.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da bakanlık ve YÖK arasında imzalanan protokole göre laboratuvar ve diğer araştırma altyapılarının ortak kullanımı, üniversite öğrencilerinin mesleki deneyimlerinin arttırılması amacıyla bakanlığa bağlı araştırma merkezlerine stajyer olarak alınmalarının sağlanması, ülkemizdeki tarım faaliyetlerinin ve tarımsal üretimdeki kalitenin arttırılması, yeni bilgi ve teknolojilerin çiftçilere ulaştırılmasında ortak çalışmalar yapılacağını belirtti.