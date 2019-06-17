Üniversite Öğrencileri güneş enerjisinden elektrik üretiyorlar

Öğrenciler, merkez yerleşkedeki oturma bankı üzerine monte ettikleri güneş panelinden elde edilen elektrik enerjisini, hem doğrudan hem de aküde depolanabilir hale getirdiler. Elde edilen bu enerjiyi bank üzerine yerleştirmiş oldukları USB çıkışı, priz ve LED aydınlatma grubunda kullandılar.

Şarjbank projesinin akademik danışmanı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mikail Özçiloğlu, öğrencilerin bitirme tezi olarak yaptıkları bu çalışmanın geliştirilerek üniversitenin tümüne yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Özçiloğlu, üniversite olarak güneşli gün sayısının fazla olduğu Kilis'te kurumsal anlamda önemli bir çalışmaya imza attıklarını ifade ederek, bu projenin desteklenmesi halinde enerji tasarrufu adına büyük kazanımlar elde edeceklerini sözlerine ekledi.