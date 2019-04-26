Üniversite öğrencileri Oylum Lebeniye Gününe katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, geleneksel olarak her yıl nisan ayının son cuma gününde Kilis'in Oylum köyünde gerçekleştirilen ve yöresel bir kültür etkinliği olan "Lebeniye Günü"ne katıldılar.

Lebeniye Günü etkinliğine katılan Andelip Kültür ve Sanat Topluluğu öğrencileri Oylum tepesini gezip lebeniye yemeğinin yapılışını izlediler ve yöre halkıyla sohbet ederek fotoğraf çektirdiler. Öğrenciler, tepede bulunan türbeyi ziyaret ettikten sonra binlerce yıl önceye ait uygarlıkların kalıntılarına ulaşılan Oylum Höyük'ü ve höyükten çıkan antik buluntuların sergilendiği Oylum Höyük Bazilika Müzesi'ni görme fırsatı buldular.İnceleme gezisinden sonra Oylum Köyü Muhtarı Horik Rıdvan, evinin bahçesinde ağırladığı üniversiteli öğrencilere, Kilis'e özgü yöresel bir yemek olan lebeniye ikram ederek yıllardır sürdürülen bu kültür etkinliği ile ilgili bilgiler verdi.Lebeniye Günü etkinliğinin toplumsal yaşamımızda kültürleri tanıtma ve yaşatma bakımından önemli bir yere sahip olduğu biliniyor. Öğrenciler, Kilis ve yöresiyle ilgili kültürel- sosyal çalışmalara ve etkinliklere destek olan üniversite yönetimine teşekkürlerini ilettiler. Lebeniye Günü'nde yöre halkı, büyük kazanlarda pişirdikleri yoğurt, pirinç, et ve nohutla yapılan ve Kilis'e özgü bir yemek olan lebeniye ve bulgur pilavını gelen misafirlerine ikram ediyorlar. Şenlik havasında geçen etkinlikte insanlar, hem aileleri ve misafirleriyle hoşça vakit geçiriyorlar hem de baharın tadını doyasıya çıkarıyorlar.