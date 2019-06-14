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Üniversite öğrencilerinden çevre için tiyatro gösterisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 4.

Sınıf öğrencileri, Yunus Emre İlkokulu öğrencileri ile birlikte çevre bilinci oluşturmak amacıyla ortaklaşa bir tiyatro gösterisi düzenledi.


Dr. Öğretim Görevlisi Esra Saraç'ın proje koordinatörlüğünde "Sınıf Öğretmenliğinde Proje Geliştirme" dersi kapsamında üniversite ve ilkokul öğrencilerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği tiyatro etkinliğinde, çevre farkındalığı oluşturmak ve ilkokul öğrencilerine temelden çevre duyarlılığını aşılamak amaçlanıyor.

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