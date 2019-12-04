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Üniversite öğrencilerinden Dünya Engelliler günü etkinliği

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri dünya engelliler günü etkinliği düzenlendi.


"En Büyük 'Engel' Sevgiziliktir" sloganıyla 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde SHMYO Fizyoterapi Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kilis'te faaliyet gösteren Kilis Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerle buluştu.


Öğrenciler, fiziksel engellerin değil, kalplerdeki engellerin en büyük sorun olduğunu, insanların zihinlerindeki engellerin kırılması gerektiğini, engelli bireylerin bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin unutulmamasını ve yalnızca bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini dile getirdiler.

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