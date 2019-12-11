İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversite öğrencilerinden kan bağışına yoğun katılım

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Öğrencileri kan bağışına yoğun ilgi gösterirken, öğrenciler arkadaşlarını pankartla bağışa çağırdılar.


Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘kan ver, hayat kurtar' kampanyasına 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri yoğun katılım gösterdi.


Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, 7 Aralık Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Öğrencileri kan bağışına büyük ilgi, katılım gösterdiklerini ifade ederek, “Kan bağışında bulunan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimiz hem kan bağışında bulundular, hemde arkadaşlarını getirdiler. Bazı öğrencilerde pankartla kan bağışına davet ettiler” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.