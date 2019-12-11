Üniversite öğrencilerinden kan bağışına yoğun katılım

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘kan ver, hayat kurtar' kampanyasına 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri yoğun katılım gösterdi.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, 7 Aralık Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Öğrencileri kan bağışına büyük ilgi, katılım gösterdiklerini ifade ederek, “Kan bağışında bulunan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimiz hem kan bağışında bulundular, hemde arkadaşlarını getirdiler. Bazı öğrencilerde pankartla kan bağışına davet ettiler” dedi.